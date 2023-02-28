Мир 28 февраля 2023, 15:19 Риск эскалации при расширении помощи Украине признали в НАТО Генсек НАТО Столтенберг: расширение помощи Украине несет риск эскалации для блока РИА «Новости»

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Расширенная помощь блока НАТО Украине не получится без риска эскалации конфликта. Однако победа России для альянса несет значительно большую опасность. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки. Об этом сообщил ТАСС.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — сказал он.

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Столтенберг отметил, что о членстве Украины в альянсе пока не стоит думать. Главное сейчас — обеспечить победу этой страны и продолжение ее существования как независимого и суверенного государства.

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Блок для этого продолжает поддерживать киевский режим. По словам Столтенберга, после окончания конфликта нужно будет позаботиться о том, чтобы подобное больше не повторялось.