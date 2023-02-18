18 февраля 2023, 15:28
Риск эскалации конфликта на Украине сочли несопоставимым с опасностью победы России
Столтенберг: риск эскалации конфликта на Украине не сравнить с опасностью победы России
Риск эскалации украинского конфликта для Запада несопоставим с опасностью победы России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», — сказал Столтенберг.
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Он обратился к западным странам с призывом увеличивать производство оружия для роста поставок на Украину.
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Генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО извлек три урока из конфликта на Украине. Во-первых, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы не допустить «чрезвычайно опасной» победы России.
Вторым уроком он назвал необходимость для Запада вооружаться, чтобы быть готовыми к противостоянию с РФ, которое, по мнению Столтенберга, продолжится и после украинского конфликта.
В-третьих, он призвал усиливать защищенность инфраструктуры и обеспечивать кибербезопасность.
Летом Украина надеется получить приглашение в НАТО.
НАТО
Украина
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