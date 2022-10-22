Мир 22 октября 2022, 03:11 Риши Сунак получил поддержку 100 консерваторов в Британии — СМИ Sky News: Риши Сунак получил поддержку 100 консерваторов в Британии Unsplash

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Экс-министр финансов Британии Риши Сунак получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах нового лидера партии и премьер-министра, передал телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, занимавшего пост премьера до Лиз Трасс Бориса Джонсона поддержали 47 парламентариев, а Пенни Мордонт получила 19 голосов. Известно, что для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее сотни членов партии.

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Третья в истории Великобритании женщина-премьер Трасс ранее заявила об отставке. Она занимала свой пост всего 44 дня. Политик поняла, что не смогла справиться с главными проблемами Соединенного Королевства — энергетическим и экономическим кризисом.

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Ранее российские политологи высказались о предстоящей гонке за кресло главы британского правительства. Эксперты полагают, что новых лиц ждать не стоит — победу одержит Риши Сунак или Борис Джонсон.