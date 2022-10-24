СМИ назвали имя нового премьер-министра Великобритании | 360°

Мир 24 октября 2022, 00:08 СМИ назвали имя нового премьер-министра Великобритании Daily Mail: Риши Сунака поддержало 147 депутатов-консерваторов freepik.com

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У экс-главы минфина Риши Сунака очень высокие шансы стать новым премьер-министром Великобритании. Об этом написала газета Daily Mail.

Сообщение появилось после того, как Борис Джонсон заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов.

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На сегодняшний вечер 228 из 357 депутатов-консерваторов заявили о своей поддержке. У Сунака — 147 голосов, а у Пенни Мордаунт — всего 24. У Джонсона было 57 сторонников. Однако сам политик, по сообщению газеты, заявил, что на самом деле он достиг «высокого барьера в 102 голоса».

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«Выборы станут еще одним катастрофическим отвлечением внимания как раз тогда, когда правительство должно сосредоточиться на экономических проблемах, с которыми столкнулись семьи по всей стране», — так он прокомментировал свой отказ участвовать в гонке за пост премьер-министра.

Сообщается также, что Джонсон предложил Сунаку и Мордаунт «объединиться в национальных интересах». Однако оба кандидата отказались от союза.

Бывший премьер пообещал поддержать того, кто добьется успеха и станет новым главой правительства Великобритании.