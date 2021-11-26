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    26 ноября 2021, 21:20

    Ринат Ахметов ответил на обвинения Зеленского в подготовке госпереворота

    Украинский бизнесмен Ахметов назвал ложью слова Зеленского о причастности к госперевороту

    Анатолий Минкин

    Предприниматель Ринат Ахметов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о его причастности к подготовке к государственному перевороту не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном обращении бизнесмена, которое опубликовано на сайте компании System Capital Management.

    Ринат Ахметов ответил на обвинения Зеленского в подготовке госпереворота

    Ахметов подчеркнул, что своими действиями всегда выступал за свободную и демократическую Украину.

    «Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — говорится в заявлении предпринимателя.

    Он напомнил, что до сих пор остается крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем страны. Предприниматель заявил, что намерен использовать все свои силы и влияние, чтобы сохранить свободную экономику, демократию и свободу слова.

    Владимир Зеленский заявил о запланированном на 1 декабря государственном перевороте на Украине. По его словам, силы, готовящие смену власти, привлекли к процессу предпринимателя Рината Ахметова. Украинский лидер подчеркнул, что не верит в готовность предпринимателя пойти на такой шаг. По его словам, к перевороту Ахметова толкает его окружение.