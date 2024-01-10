Мир 10 января 2024, 07:54 Римский фонтан Треви собрал за год рекордную сумму денег из-за традиции кидать в него монеты Туристы в 2023 году бросили в римский фонтан Треви монеты на 1,6 миллиона евро Patrizia Cortellessa/Keystone Press Agency/globallookpress

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Путешественники в 2023 году набросали в фонтан Треви монет на сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации благотворительной организации Carita, полученная благодаря фонтану сумма стала рекордной. В прошлом году специалисты достали из достопримечательности один миллион 430 тысяч евро.

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«Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро», — указал представитель Caritas.

Он рассказал, что монеты обычно достаются из фонтана раз в неделю, но при большом потоке туристов достопримечательность чистят почти каждый день. Собранные деньги специалисты помещают в мешки, которые отправляют на сортировку и конвертацию.

По информации издания, сумма монет из фонтана превысила прибыль среднего римского музея. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает в среднем чуть более миллиона евро.

Ранее социологи провели исследование и выяснили, что россияне стали ходить в музеи в два раза чаще. В 2023 году жители России потратили на выставки и музейные экспозиции на 124% больше денег, чем в 2022 году.