10 января 2024, 07:54
Римский фонтан Треви собрал за год рекордную сумму денег из-за традиции кидать в него монеты
Туристы в 2023 году бросили в римский фонтан Треви монеты на 1,6 миллиона евро
Путешественники в 2023 году набросали в фонтан Треви монет на сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации благотворительной организации Carita, полученная благодаря фонтану сумма стала рекордной. В прошлом году специалисты достали из достопримечательности один миллион 430 тысяч евро.
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«Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро», — указал представитель Caritas.
Он рассказал, что монеты обычно достаются из фонтана раз в неделю, но при большом потоке туристов достопримечательность чистят почти каждый день. Собранные деньги специалисты помещают в мешки, которые отправляют на сортировку и конвертацию.
По информации издания, сумма монет из фонтана превысила прибыль среднего римского музея. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает в среднем чуть более миллиона евро.
Ранее социологи провели исследование и выяснили, что россияне стали ходить в музеи в два раза чаще. В 2023 году жители России потратили на выставки и музейные экспозиции на 124% больше денег, чем в 2022 году.
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