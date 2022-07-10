Рим заволокло густым черным дымом из-за пожара в парке. Видео

Крупный пожар произошел на востоке Рима в парке Ченточелле, где загорелись автоэвакуаторы. Клубы черного едкого дыма окутали несколько районов города. Мэрия попросила жителей не выходить из домов и закрыть окна.

Жильцы нескольких домов на улице Виа Фадда в Риме эвакуировались из-за ЧП. Местные власти назвали ситуацию драматической, сообщило издание tg24.sky.it. Видео огромных клубов черного дыма над городом начали публиковать очевидцы в соцсетях.

Жители сообщали, что слышали звуки, похожие на взрывы возле парковой зоны, где произошло ЧП. Ликвидацией огня занимались 25 команд пожарных и 50 единиц техники. О пострадавших издание не сообщило.