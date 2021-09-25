Рим охватили массовые акции против ковид-сертификатов

Антиковидные протесты докатились до Италии: там на площадь в центре Рима вышли тысячи людей. Они выступают против расширения в стране действия коронавирусных сертификатов.

Как сообщил ТАСС, люди собрались перед кафедральным папским собором Святого Иоанна в Латеране. Они скандируют «Свободу!» и держат в руках плакаты с лозунгами против медицинской диктатуры. Протестующие настаивают, что новые меры ограничивают их права. При этом правительство уверяет, что в условиях пандемии только ковид-сертификаты могут гарантировать людям безопасность и свободу.

Протесты прокатились по многим городам Италии. Люди выступают в том числе против обязательной вакцинации, которая активно обсуждается властями. Пока в Италии должны прививаться только медицинские работники. Но ковид-сертификат еще с лета требуют от всех, кто собирается посетить театр или кино, концерт или спортзал. С 1 сентября такой документ нужен и тем, кто собирается отправиться в дальнюю поездку на транспорте.

На днях подобные протесты охватили и некоторые города Швейцарии. Активисты, выступающие против сертификатов о вакцинации, заполонили улицы города Берна.