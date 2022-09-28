Рикардо Тиши ушел с поста креативного директора Burberry | 360°

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Рикардо Тиши ушел с поста креативного директора Burberry

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Пресс-служба британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry сообщила об уходе с поста главного креативного директора компании Рикардо Тиши. Об этом написали «Известия».

Рикардо отвечал за творческую часть компании в течение пяти лет.

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«Сегодня Burberry объявляет, что Рикардо Тиши уходит с поста главного креативного директора и покинет компанию в конце этого месяца. Рикардо решил уйти после почти пяти лет, в течение которых он руководил творческой трансформацией Burberry», — говорится на сайте компании.

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С 2018 по 2021 год Дэниэл работал в Bottega Veneta, а до этого был директором по дизайну готовой одежды в компании Celine.

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