Рига введет пошлину для туристов

Как сообщил представитель пресс-службы Рижской думы, с каждой гостиницы или хостела планируется взимать по одному евро в день за пребывающего там туриста. В сумме эта пошлина не должна превышать 10 евро за туриста за время его непрерывного пребывания в Риге. Пошлиной не станут облагать ночлег детей до 12 лет.

Инициативу поддержала комиссия Рижской думы по финансовым и административным делам. Однако, чтобы решение вступило в силу, его должны поддержать депутаты на общем голосовании, сообщил сайт «Аргументы и факты».