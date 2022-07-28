Риелтор Герман рассказала, где обеспеченные россияне смогут купить недвижимость вместо Черногории

Черногория начала замораживать недвижимость россиян, попавших под санкции ЕС, пишут местные СМИ. Риелтор Наталья Герман в интервью радио Sputnik рассказала, в каких странах обеспеченные россияне могут покупать дома вместо Черногории.

По ее словам, россияне с большой долей вероятности будут рассматривать Латинскую и Центральную Америку.

«В странах этих регионов есть программы получения вида на жительство, программы для бизнеса и условия для жизни цифровых кочевников. У россиян однозначно будет интерес к этим странам», — считает риелтор.