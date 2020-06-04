Ридли Скотт снимет новую часть «Чужого»

Скотт заявил, что карантин наконец-то позволил ему дописать все те сценарии, над которыми он работал в последнее время. В том числе и «Чужого». По мнению режиссера, ему еще есть, что рассказать.

«Я всегда в первую очередь думал о том, зачем было создано такое существо, почему оно путешествовало в военном корабле, который вез яйца. Что за цели были у корабля, зачем нужны были яйца? Вот на какие вопросы стоит ответить: кто, почему и зачем», — поделился режиссер.