Информация о том, что Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Киеве — ложная. На самом деле это ошибка Украины.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны. По его словам, характер повреждений говорит о том, что дом задела зенитная ракета украинского ЗРК «Бук»

«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома», — сообщил он.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские националисты обстреляли Старобельск из «Градов», в результате чего погибли мирные жители.

По данным ведомства, подобные провокации ожидаются также в Славянске и Краматорске. В Минобороне заявили, что это достоверная информация.

Также представительство ЛНР заявило, что украинские военные за девять дней повредили 61 жилой дом и хозпостройки. По его данным, во время обстрелов пострадали дома в Первомайске, Кирове, Ирмине, Александровске, Голубовском и других населенных пунктах.