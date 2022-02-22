РИА «Новости»: Госдеп заявил о стремлении России к войне

Решение России признать независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР свидетельствует о том, что в ситуации вокруг Украины Москва стремится к войне, а не к дипломатии. Такое мнение официальных лиц США высказал РИА «Новости» высокопоставленный представитель Госдепа.

«Сегодняшние действия президента Путина представляют собой серьезную эскалацию и являются еще одни свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии», — заявил представитель американского дипкорпуса.

Он также добавил, что в ближайшие часы Вашингтон продолжит консультироваться с союзниками и партнерами относительно дальнейших шагов и действий по Украине.

«Мы стремимся найти дипломатическое решение, которое позволит избежать жестокого и дорогостоящего конфликта, но дипломатия не возымеет успеха, если Россия не изменит свой курс», — отметил сотрудник госдепа.

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности страны. На нем рассматривался вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все участники совещания высказались положительно. Вечером того же дня в обращении к гражданам страны Путин объявил о признании республик.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были, несмотря на действия, предпринимаемые Россией.

Страны Запада отреагировали на этот факт негативно.