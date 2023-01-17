Мир 17 января 2023, 16:47 РИА ФАН: Россия входит в тройку космических держав

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Россия наряду с США и Китаем входит топ стран, которые активно развивают собственные космические программы. Об этом сообщило РИА ФАН.

В 2022 году на рынке коммерческих космических запусков доля США составила 71,8% , КНР — 14,9%, а России — менее 10%. Из-за объявленных Западом санкций российской стороне пришлось отказаться от некоторых контрактов, по которым на околоземную орбиту отечественными ракетами-носителями выводились западные спутники связи.

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В рамках российско-китайского космического сотрудничества КНР широко использует наши технологии. Эксперты заверяют, что существенного отставания отечественной космической отрасли от США и Китая нет, несмотря на меньшее число коммерческих космических запусков.

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