РИА ФАН раскрыло информацию о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии

Агентство Bloomberg в материале от 25 сентября написало о присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнера», которые поддерживают Халифу Хафтара. В этом тексте журналисты ссылались на источники. Позже по Telegram распространились посты с коротким видеороликом. На кадрах виден российский грузовой автомобиль «Урал», пассажир которого говорит по-русски. Он сообщает, что направляется в Аджабию на севере Ливии.

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ФАН нашло это видео в ливийском Facebook, его опубликовали в ночь на 25 сентября. Однако журналисты российского СМИ продолжили поиски и выяснили, что тот ролик — не первоисточник. Оригинальное видео было опубликовано в сирийской группе в Facebook 17 сентября. В нем из кабины «Урала» слышна только арабская речь. После проезда грузовика в кадре на мгновение появляется флаг Сирии.

Поэтому сотрудники ФАН предположили, что специалисты, работающие на премьер-министра ПНС Ливии Фаиса Сарраджа, попытались вбросить фейковую информацию через Facebook.