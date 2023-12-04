Мир 04 декабря 2023, 13:20 Rheinmetall получил заказ от страны НАТО на производство снарядов для Украины Rheinmetall в 2025 году поставит Украине артснаряды на 142 миллиона евро U.S. Department of Defense

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Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует изготовить крупную партию артиллерийских боеприпасов на сумму 142 миллиона евро. Конечным получателем боеприпасов является Украина. Обязательства по контракту выполнят в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.

Крупный заказ для Украины сделала страна — партнер по военно-политическому блоку НАТО. Государство, чьей целью стала долгосрочная поддержка Киева, в концерне не назвали.

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В заявлении Rheinmetall отметили, что соглашение подразумевает производство «десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров». Его реализацией займутся сотрудники испанского подразделения концерна Expal Munitions, передал RT.

В 2024 году немецкий концерн в рамках другого заказа изготовит и доставит на Украину порядка 40 тысяч боеприпасов. На фоне высокого спроса на артснаряды в Rheinmetall планируют нарастить производство до 700 тысяч. К их производству подключатся заводы в Австралии, ФРГ, Испании и ЮАР.

Ранее в Кремле заявили, что Евросоюзу становится все труднее поддерживать Украину. Российские власти считают, что это похоже на сжигание денег в бездонной бочке.