04 декабря 2023, 13:20
Rheinmetall получил заказ от страны НАТО на производство снарядов для Украины
Rheinmetall в 2025 году поставит Украине артснаряды на 142 миллиона евро
Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует изготовить крупную партию артиллерийских боеприпасов на сумму 142 миллиона евро. Конечным получателем боеприпасов является Украина. Обязательства по контракту выполнят в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.
Крупный заказ для Украины сделала страна — партнер по военно-политическому блоку НАТО. Государство, чьей целью стала долгосрочная поддержка Киева, в концерне не назвали.
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В заявлении Rheinmetall отметили, что соглашение подразумевает производство «десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров». Его реализацией займутся сотрудники испанского подразделения концерна Expal Munitions, передал RT.
В 2024 году немецкий концерн в рамках другого заказа изготовит и доставит на Украину порядка 40 тысяч боеприпасов. На фоне высокого спроса на артснаряды в Rheinmetall планируют нарастить производство до 700 тысяч. К их производству подключатся заводы в Австралии, ФРГ, Испании и ЮАР.
Ранее в Кремле заявили, что Евросоюзу становится все труднее поддерживать Украину. Российские власти считают, что это похоже на сжигание денег в бездонной бочке.
Германия
Украина
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