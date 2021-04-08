РФПИ попросил Словакию вернуть вакцину «Спутник V» из-за лжи

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии и потребовал вернуть вакцину от коронавируса «Спутник V». Причиной стали многочисленные нарушения контракта со стороны Словакии. Неиспользованные дозы вакцины планируют направить в другие страны.

Разработчики пояснили, что Словакия устроила саботаж российского препарата и многократно нарушила условия договора, сообщило РИА «Новости». Кроме того, страна начала проверять вакцину в лаборатории, которая не является официальной в ЕС.

«К сожалению, в нарушение существующего контракта, как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания „Спутник V“ в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны», — сообщают они.

Словакия, утверждают разработчики, решила посеять ложную информацию о российской вакцине. Регулятор не исключил провокации и в будущем.

В Словакии заявили, что разработчики «Спутника V» якобы не предоставили стране доказательства безопасности вакцины. Также там уверены, что Россия направила какую-то особенную партию вакцины, которая не соответствует тому, что о ней писали в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В России это заявление вызвало логичное возмущение: разработчики подчеркнули, что все партии препарата имеют одинаковое качество и проходят строжайший контроль в Центре имени Гамалеи.