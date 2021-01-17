РФПИ опроверг слухи об отказе Бразилии регистрировать вакцину «Спутник V»

Бразилия не отказывала в регистрации российской вакцине «Спутник V», а пока только запросила дополнительную информацию. Об этом сообщили Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины „Спутник V“ в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины „Спутник V“», — передает «Интерфакс» сообщение РФПИ.

В ведомстве отметили, что информация будет предоставлена в ближайшее время. А также добавили, что «запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой» и не означает отказа в регистрации.

«Конгресс Бразилии также одобрил закон, находящийся на рассмотрении в Сенате Бразилии», — говорится в тексте.

Если закон примут, то он позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что бразильское агентство по санитарному надзору отклонило запрос об использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до проведения третьей фазы испытаний.