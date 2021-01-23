РФПИ опроверг новость о покупке мексиканцем вакцины «Спутник V»

Там также не подтвердили новость о приобретении эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

«РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио двух миллионов доз вакцины „Спутник V“ и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В фонде журналистам рассказали о дезинформационной кампании против вакцины «Спутник V». Недостоверные сведения целенаправленно распространяются ночью и в выходные для усложнения процесса их проверки. Пресс-служба РФПИ работает в круглосуточном режиме и просит представителей СМИ проверять информацию до ее публикации.

Ранее бизнесмен Алехандро Косси из мексиканского штата Веракрус в интервью изданию Financiero заявил, что закупил два миллиона доз вакцины, которую разработали в российском научном институте Гамалеи. Также он говорил о приобретении права эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке, писало ИА Nation News.

Власти Мексики разрешили частным компаниям и региональным правительствам ввоз вакцин, одобренных национальным регулятором. Заинтересованные стороны обязаны показать договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris.

Вакцинация в Мексике стартовала 13 января, первыми медицинский препарат получили врачи. Изначально власти использовали препарат от Pfizer.