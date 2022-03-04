РФ выяснит обстоятельства задержания самолета с россиянами в Канаде

Российские дипломаты потребовали от Канады объяснений о задержании чартерного рейса с россиянами. Работа с местными властями для разрешения ситуации уже началась.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов уточнил в беседе с ТАСС, что российское диппредставительство в Оттаве уже в курсе задержания.

По данным РИА «Новости», в канадском МИД информации о самолете нет.

В Минтрансе страны заявили, что задержали борт с гражданами РФ в аэропорту на севере Канады. СМИ писали о двух россиянах, которые собирались в деревню Резольт. Министерство вместе с пограничниками начало проверку вероятного нарушения запрета на полеты. До ее окончания самолет с территории воздушной гавани не выпустят.

Канадские власти объявили о закрытии воздушного пространства для всех российских лайнеров в конце февраля, а потом ввели санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины.