Мир 06 марта 2023, 12:41 РФ вслед за СССР разрушит неоколониальные планы Запада — Медведев Медведев назвал современную Россию способной предотвратить неоколониальные планы Запада РИА «Новости»

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Россия и ее союзники способны разрушить неоколониальные планы Запада. К такому выводу пришел замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он поделился этими мыслями в своей новой статье. Ее опубликовали на сайте партии «Единая Россия», главой которой он является.

«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал Медведев.

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Также он добавил, что новый многополярный мир — достаточно сложная структура. По его мнению, присутствие одного или двух лидеров на общеполитической арене гораздо проще по своему устройству. Однако Медведев заявил, что России подходит именно многополярность.

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«Для России нет запретных регионов для диалога, поскольку у нас никогда не было колоний», — заключил замглавы Совбеза РФ.

Медведев отметил, что по-настоящему независимые страны уходят от ощущения страха перед «коллективным Западом». По его мнению, это напрямую связано с осознанием важности собственных интересов. Эти национальные приоритеты ряда стран берут верх над боязнью последствий от санкционного давления.