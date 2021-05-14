Пентагон не стал комментировать остановку техники США военными РФ в Сирии

Военная полиция России остановила и развернула колонну американской бронетехники в Сирии. Минобороны США не стало комментировать ситуацию, произошедшую в провинции Хасеке.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — привел ТАСС ответ официального представителя Пентагона Джессики Макналти на просьбу прокомментировать остановку техники.

Российские военные заблокировали и развернули американскую колонну на трассе М-4. Причиной стало движение бронетехники по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Об этом ранее сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов. Всего в колонне было шесть бронеавтомобилей типа MRAP.

В начале мая Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии. В ответ на это посольство России в Вашингтоне напомнило, что американские войска продолжают присутствовать в Сирии незаконно. Дипмиссия подчеркнула, что США не имеет никакого права критиковать законные действия Вооруженных сил Российской Федерации.