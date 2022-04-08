РФ сочла необоснованным решение Австрии о высылке российских дипломатов

Австрия приняла решение о высылке российских дипломатов под массированным внешним давлением. Никаких оснований для подобного шага не было.

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал шаг австрийской стороны в эфире телеканала «Россия 24».

«Эти решения абсолютно не обоснованы, и мы не сомневаемся в том, что это сделано в том числе под очень массированным внешним давлением», — сказал представитель дипмиссии, предположив, что к случившемуся могут быть причастны США.

Любинский в очередной раз обратил внимание на отсутствие каких-либо свидетельств противоправной деятельности со стороны российских дипломатических работников. Он также выразил уверенность в том, что посольство не прекратит выполнять свои функции в полной мере.

«Принципиальных изменений в работе посольства не будет», — сказал он.

Российский посол признал, что маленького генконсульства ситуация спровоцирует определенные сложности, но диппредставительство найдет варианты решения проблемы.

Четырех российских дипломатов обязали покинуть территорию Австрии до 12 апреля, объявив персонами нон грата.