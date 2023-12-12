Важное 12 декабря 2023, 11:26 РФ ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Белоруссией РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по созданию совместных учебно-боевых центров с Белоруссией. Документ появился на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение <…> о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и [Белоруссии], подписанное в Минске 28 марта 2023 года», — говорится в тексте закона.

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Госдума приняла его 5 декабря, Совет Федерации одобрил 7 декабря, а президент подписал сегодня, 12-го.

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военных еще в июле.

Основные задачи — проведение совместной боевой подготовки, боевых дежурств, обмен опытом применения оружия и техники между военнослужащими. Учебно-боевые центры будут действовать на базе воинских частей.

Белоруссия и Россия регулярно проводят совместные учения. В этом году летчики из Белоруссии прошли в России доподготовку на штурмовиках Су-25.