РФ потребует от США объяснений из-за допроса российского журналиста

По данным дипломатов, журналист прибыл в Штаты для съемок документального фильма об Америке накануне выборов президента.

Во время допроса от журналиста потребовали предоставить доступ ко всем электронным носителям, а также дать объяснения опубликованной им информации в Сети. В том числе и о сделанной прививке от COVID-19 российской вакциной.

«Допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности. Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы», — заявили в посольстве.

Выборы в США намечены на 3 ноября. В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте. Главным соперником действующего главы Белого дома — республиканца Дональда Трампа, — является кандидат от Демократической партии Джо Байден. Предвыборная гонка уже на финише. Тwittеr и Fасеbооk ранее начали блокировать ссылки на расследование о сыне Байдена. Сторонники действующего президента обвиняют соцсети в цензуре и вмешательстве в выборы. Ограничения действительно могут быть политически мотивированными, однако есть вариант, что компании просто борются с фейками.

Также на этой неделе Трамп и Байден в разных студиях ответили на вопросы журналистов. Трамп отвечал на вопросы журналиста в студии NBC, в то время как Байден — в студии ABC News.