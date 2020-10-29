РФ попросила приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа

Слушания по этому требованию пройдут 30 октября. Ожидается, что должностные лица определятся по данному вопросу до конца декабря 2020 года.

«Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении», — отметил Гальперин.

Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, которые могла допустить апелляционная инстанция при толковании международного права.

Акционеры ЮКОСа направили иск в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Сначала суд поддержал заявителей и обязал выплатить им 50 миллиардов долларов. Однако Окружной суд Гааги отменил это решение. Была подана апелляция, после чего суд снова встал на сторону акционеров, напомнил Piter.tv. Тогда сумма штрафа увеличилась до 57 миллиардов долларов, это произошло за счет пеней.

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов, чтобы оспорить решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. РФ подала кассационную жалобу в мае, но в июне Верховный суд посчитал ее приемлемой.