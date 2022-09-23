РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала | 360°

Мир 23 сентября 2022, 20:10 Поделиться Telegram

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Viber РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала Замглавы МИД РФ Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием РИА «Новости»

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Россия ядерным оружием никому не угрожает. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передал ТАСС.

«Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в „Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания“ от 2 июня 2020 года», — сказал он в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

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Также Рябков добавил, что «Пентагон осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала».

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в словах Владимира Путина о защите России ядерным оружием нет блефа.

В среду Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике: в ход уже пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.

Президент отметил, что «роза ветров» может развернуться в сторону Запада. Так Путин намекнул на возможность применения ядерного оружия для защиты страны.

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