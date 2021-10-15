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    15 октября 2021, 11:44

    РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции Исмаилова

    Россия добивается от Черногории выдачи Исмаилова

    Артур Блянихов

    Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции предпринимателя Тельмана Исмаилова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Отмечается, что запрос направлен в Черногорию по дипломатическим каналам. Бизнесмена намерены привлечь к уголовной ответственности.

    RT напомнил, что 1 октября в Черногории Исмаилова задержали по российскому ордеру. 2 октября стало известно об аресте предпринимателя. Защите удалось обжаловать его арест.