РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции Исмаилова

Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции предпринимателя Тельмана Исмаилова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что запрос направлен в Черногорию по дипломатическим каналам. Бизнесмена намерены привлечь к уголовной ответственности. RT напомнил, что 1 октября в Черногории Исмаилова задержали по российскому ордеру. 2 октября стало известно об аресте предпринимателя. Защите удалось обжаловать его арест.