РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением действий на Украине
РИА «Новости»: Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по Украине
Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, где предлагается немедленно прекратить наступление на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. В числе последних оказался Китай. Инициаторами создания документа выступили США и Албания.
В его тексте говорится, что Совбез ООН поддерживает призыв генерального секретаря организации к России прекратить наступление на Украину.
«СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины», — указано в документе.
СБ потребовал немедленно прекратить применение Россией силы на Украине. Стране предписали в дальнейшем воздерживаться от незаконной угрозы применения силы или ее применения против любого государства ООН.
Проект резолюции Совбеза ООН предполагал немедленный вывод российских вооруженных сил на свои территории.
«СБ ООН сожалеет в связи с решением РФ относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины», — написали в проекте.
Россия, как в нем отмечено, должна отменить решение по ДНР и ЛНР. После этого РФ и Украина начнут конструктивно работать в соответствующих международных механизмах, в том числе в нормандском формате и трехсторонней группы.
Российские войска проводят на Украине спецоперацию по демилитаризации страны. О ее начале утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Независимость республик Донбасса вслед за РФ признала Абхазия.