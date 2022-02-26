РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением действий на Украине

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, где предлагается немедленно прекратить наступление на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. В числе последних оказался Китай. Инициаторами создания документа выступили США и Албания.

В его тексте говорится, что Совбез ООН поддерживает призыв генерального секретаря организации к России прекратить наступление на Украину.

«СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины», — указано в документе.

СБ потребовал немедленно прекратить применение Россией силы на Украине. Стране предписали в дальнейшем воздерживаться от незаконной угрозы применения силы или ее применения против любого государства ООН.

Проект резолюции Совбеза ООН предполагал немедленный вывод российских вооруженных сил на свои территории.

«СБ ООН сожалеет в связи с решением РФ относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины», — написали в проекте.

Россия, как в нем отмечено, должна отменить решение по ДНР и ЛНР. После этого РФ и Украина начнут конструктивно работать в соответствующих международных механизмах, в том числе в нормандском формате и трехсторонней группы.

Российские войска проводят на Украине спецоперацию по демилитаризации страны. О ее начале утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Независимость республик Донбасса вслед за РФ признала Абхазия.