РФ и Узбекистан подписали соглашение об упрощении выезда мигрантов
Представители России и Узбекистана подписали соглашения об упрощении организованного выезда узбекистанских трудовых мигрантов в РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на ИА «Дуне» при Министерстве иностранных дел республики.
Уточняется, что при миграционных центрах в стране откроют офисы, которые смогут оформлять разрешения на работу в нашем государстве, пишет Daily Storm.
«Цель подписания документов — упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.
Документ подписали в Москве между агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости Узбекистана, «Паспортно-визовым сервисом» при МВД РФ и бюджетным учреждением «Многофункциональный миграционный центр». Нововведение позволит уменьшить время и траты на оформление документов для работы в нашей стране.