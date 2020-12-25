РФ и Узбекистан подписали соглашение об упрощении выезда мигрантов

Уточняется, что при миграционных центрах в стране откроют офисы, которые смогут оформлять разрешения на работу в нашем государстве, пишет Daily Storm.

«Цель подписания документов — упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.

Документ подписали в Москве между агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости Узбекистана, «Паспортно-визовым сервисом» при МВД РФ и бюджетным учреждением «Многофункциональный миграционный центр». Нововведение позволит уменьшить время и траты на оформление документов для работы в нашей стране.