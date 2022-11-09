Результаты выборов в Конгресс США ничего не изменят для России | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 12:46 Результаты выборов в Конгресс США ничего не изменят для России Политолог Ордуханян: результаты выборов США не поколеблют антироссийские позиции РИА «Новости»

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Выборы в Конгресс США, по результатам которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената, не окажут существенного влияния на антироссийскую и проукраинскую позиции в политике, которую проводит Белый дом. Об этом «360» сообщил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Кардинальных изменений не будет. Выборы еще не закончились. По последним данным, в сенат республиканцы проигрывают, а вот в Конгрессе, может быть, будет большинство. Нельзя забывать, что это исключительно внутриполитическая возня, поэтому все действия, которые предпринимались раньше либералами-демократами на внешнеполитической арене, будут поставлены под вопрос только формально. Сначала будет риторика, что урезают фонд помощи для Украины, но потом все равно опять начнут поставлять все необходимое», — отметил политолог.

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Он обратил внимание на важный момент, который поможет не потеряться «в бурном море политической шизофрении под названием американская внутренняя политика».

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«Внутри Америки в политическом истеблишменте абсолютный, стопроцентный, железобетонный консенсус по поводу антироссийской и проукраинской позиции. Это место, на которое американцы будут давить. И это наше уязвимое место. <…> Там будет колоссальное давление всегда, вне зависимости от того, какая администрация придет к власти — консерваторы или демократы», — подчеркнул Ордуханян.

России нужно просто наблюдать

Он выразил мнение, что политический истеблишмент в США имеет определенный консенсус.

«В чем выражается политический истеблишмент в США: это сдерживание Китая и уничтожение Европы. Мы возвращаемся к тезису, который развивали еще коммунисты на моей памяти: неважно, кто придет к власти, тренды определены — и мы должны ориентироваться не на риторику американских политиков, какой бы парии они ни принадлежали, а на то, какие тенденции сейчас в целом выработались в политическом дискурсе США. А они не изменились», — заметил аналитик.

Соединенные Штаты, по его словам, не собираются отдавать безраздельную власть. Ордуханян предложил спокойно наблюдать за выборами, которые «фактически с политологической точки зрения ничего не меняют».

«Если рассматривать их с пропагандистской точки зрения, то риторика колоссальная: аборты, преступность, инфляция. Но для России там хороших новостей нет», — заключил политический аналитик.