Результаты выборов в Белоруссии не признали в Германии

По данным информагентства, в резолюции обозначено, что глава Белоруссии Александр Лукашенко незаконно занял пост президента, массово фальсифицировал результаты выборов, использовав лояльную ему избирательную комиссию, а также арестовал своих политических оппонентов. Кроме того, Бундестаг Германии осудил использование спецсредств против мирных демонстрантов, аресты и массовые задержания.