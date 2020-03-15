Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Это заявление Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме. Он подчеркнул, что сдал тест только потому, что «пресса сходила с ума».
«Я сдал тест прошлой ночью. Я решил, что должен это сделать, после вчерашней пресс-конференции. Люди просили, чтобы я сдал тест», — сообщил Трамп.
Беспокойство о здоровье президента было высказано в американских СМИ после того, как стало известно о выявлении коронавируса у нескольких бразильских высокопоставленных чиновников. Все они контактировали с Трампом. Его врач Шон Конли утверждал, что у президента был слишком короткий контакт с бразильцами, поэтому риск заражения крайне невысок.
Трамп довольно долго оказывался от сдачи анализов, аргументируя это тем, что у президента Бразилии, рядом с которым он сидел, инфекции найдено не было. В США зафиксировано 2655 случаев инфицирования. Умерло 56 человек.