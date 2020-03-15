    15 марта 2020, 03:22

    Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

    Анастасия Кукова

    Президент США Дональд Трамп сдержал слово, и прошел тест на коронавирус минувшей ночью. Результаты анализа оказались отрицательными. Ранее американский лидер отказывался от теста, утверждая, что совершенно здоров.
    Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

    Это заявление Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме. Он подчеркнул, что сдал тест только потому, что «пресса сходила с ума».

    «Я сдал тест прошлой ночью. Я решил, что должен это сделать, после вчерашней пресс-конференции. Люди просили, чтобы я сдал тест», — сообщил Трамп.

    Беспокойство о здоровье президента было высказано в американских СМИ после того, как стало известно о выявлении коронавируса у нескольких бразильских высокопоставленных чиновников. Все они контактировали с Трампом. Его врач Шон Конли утверждал, что у президента был слишком короткий контакт с бразильцами, поэтому риск заражения крайне невысок.

    Трамп довольно долго оказывался от сдачи анализов, аргументируя это тем, что у президента Бразилии, рядом с которым он сидел, инфекции найдено не было. В США зафиксировано 2655 случаев инфицирования. Умерло 56 человек.