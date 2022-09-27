Запорожская область де-факто отделилась от Украины | 360°

Мир 27 сентября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Запорожская область де-факто отделилась от Украины Глава ВГА Запорожской области Балицкий: регион фактически отделился от Украины РИА «Новости»

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Большинство жителей Запорожской области на прошедшем референдуме высказались за вхождение в состав России. Фактически, регион отделился от Украины. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодняшним референдумом состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав — такую заявку мы подали», — заявил он.

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По результатам обработки всех протоколов референдума в Запорожской области, за вхождение региона в состав России высказались 93,11% проголосовавших.

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По словам Евгения Балицкого, после фактического вступления области в состав России, переходный период может занять до пяти лет, но руководство региона рассчитывает, что справится за год.

Чиновник пояснил, что для окончательного вхождения в Россию в регионе нужно провести реформы всех сфер законодательства и перейти на новую систему налогообложения и кадастровую земельную систему. Поэтому все нужно делать поэтапно.

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