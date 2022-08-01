Результат теста Байдена на коронавирус снова оказался положительным

Тест на коронавирус президента США Джо Байдена снова дал положительный результат в понедельник, 1 августа. Как подчеркнул лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор, рецидив инфекции был ожидаем. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщила телекомпания CBS.

Врач пояснил, что противовирусное лекарство Paxlovid, которое принимает Байден, влияет на результаты тестов. При этом он подчеркнул, что в новую рабочую неделю президент США вошел в хорошем состоянии здоровья.

О’Коннор добавил, что Байден продолжит соблюдать меры изоляции и работать удаленно.

«Президент проявляет добросовестность, чтобы защитить любого из сотрудников Белого дома, включая агентов секретной службы и личного секретаря, чьи обязанности предусматривают близость к нему, хоть и с соблюдением социальной дистанции», — подчеркнул врач.

Первый положительный результат теста на коронавирус Байден сдал 21 июля. По словам представителей Белого дома, у президента появились легкие симптомы заболевания. После лечения на протяжении пяти дней препаратом Paxlovid американский лидер получил два отрицательных результата тестирования.

Первый анализ он сдал вечером в минувший вторник, а второй — в среду утром. После этого он вышел с карантина и выступил в Розовом саду Белого дома. Но долго на свежем воздухе Байден не продержался и снова отправился в изоляцию.