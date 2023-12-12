12 декабря 2023, 10:12
Резолюцию с требованиями к следующему генсеку НАТО внесли в Сенат США
В Сенат Соединенных Штатов внесли резолюцию с требованиями к следующему генеральному секретарю Североатлантического альянса. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Ленты.ру», это должен быть гражданин страны, входящей в НАТО и выполняющей требования НАТО по расходам на оборону или имеющей надежный план по его выполнению.
В резолюции также перечисляются проблемы, с которыми пришлось столкнуться альянсу. При этом отмечается, что если в 2014 году целевого показателя расходов на оборону в 2% от ВВП смогли достичь только три страны НАТО, то к июлю 2023 года — уже 11. Еще 19 государств, входящих в объединение, планируют достичь или превысить этот показатель.
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Член республиканской партии Джинн Шейхин, которая внесла документ в Конгресс, отметила, что Сенат «высоко оценивает» членов альянса, выполнивших упомянутое обязательство. Резолюция предлагает способ стимулировать остальных союзников к достижению необходимого показателя.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сохранит пост до 1 октября 2024 года. Для назначения нового генерального секретаря потребуется консенсус всех стран альянса. Ранее стало известно, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш готов выдвинуться на этот пост.
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