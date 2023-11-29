Мир 29 ноября 2023, 06:16 Резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот одобрила 91 страна ГА ООН Генассамблея ООН в резолюции призвала Израиль уйти с Голанских высот Zhang Tianlang/XinHua/globallookpress

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На пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю оставить Голанские высоты. За нее проголосовали большинство стран, сообщили «Известия».

Пленарное заседание состоялось 28 ноября. В документ авторства группы из 14 стран, в том числе Венесуэлы, Ирака, Катара, КНДР, Сирии и Египта, включили восемь пунктов. Первый из них гласит, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 Совбеза ООН от 1981 года. Еврейское государство обвинили в оккупации спорной территории и заявили, что это помешает достижению мира.

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За принятие резолюции ГА ООН проголосовала 91 страна. Среди них Россия, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Восемь государств выступили против, в том числе США и Великобритания. Воздержались 62 члена организации.

В 2019 году стало известно, что на контролируемом Израилем участке Голанских высот построят поселение имени бизнесмена, бывшего американского президента Дональда Трампа. Его назвали Рамат-Трамп. США официально признали эту территорию израильской.