Резолюцию с претензиями к России приняли в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой содержатся претензии к России. Они касаются Крыма, соблюдения прав человека, крушения малайзийского Boeing MH17 и других вопросов.

ПАСЕ в документе проанализировала положение дел в 10 странах, сообщило РИА «Новости». Наряду с Россией в нем говорится об Албании, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Турции и Украине.

В резолюции указано на ситуацию с соблюдением прав человека в РФ, высказываются претензии по невыполнении решений ЕСПЧ и крымскому вопросу. Документ требует привлечь к ответственности причастных к крушению малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

ПАСЕ также призвала российские власти «полностью выполнять минские соглашения». В документ предлагали внести несколько антироссийских поправок. Часть из них приняли.

Украинская делегация в частности требовала обозначить Россию стороной минских соглашений. В документе, который опубликовали на сайте ассамблеи, указана причастность РФ к ополчению на востоке Украины.

За резолюцию проголосовали 49 депутатов. Против выступили 17, еще трое воздержались. Всего в ПАСЕ 321 парламентарий. Документ был принят при низком кворуме.

Россия, уточнил сайт RT, выступила против резолюции ПАСЕ. Член российской делегации и депутат Госдумы Николай Рыжик заметил, что страна «даже не является участником минских соглашений».

Его коллега Шамсаил Саралиев заявил о несогласии российской делегации с текстом резолюции. Депутат заметил, что в документе говорится о причастности России к крушению рейса MH17 в 2014 году. Действительности это не соответствует.