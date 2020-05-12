Резолюцию по «нарушению прав человека в России» внесли в Конгресс США

Резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России» внесли на рассмотрение в американский Конгресс. Ее авторы требуют отпустить политических заключенных и ввести очередные санкции.

«Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных», — приводит РИА «Новости» заявление авторов документа.

Председатель комитета демократ Элиот Энгел и член комитета республиканец Майкл Маккол потребовали не только освобождения людей, но и принятия ограничительных мер. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа объявить санкции российским официальным лицам, ответственным за нарушение прав человека.

Энгел и Маккол в резолюции обвиняют российские власти в преследовании оппозиционеров, журналистов, сторонников религиозных свобод и представителей общественности.

Это уже не первое подобное заявление американской стороны. В марте Госдепартамент США представил ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. После этого МИД России заявил о двойных стандартах и подчеркнул, что посвященный России раздел составлен на основе русофобских стереотипов.