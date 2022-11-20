Мир 20 ноября 2022, 16:41 Резолюцию ООН о репарациях Украине назвали не имеющей юридической силы Глава Минфина Силуанов: резолюция ООН о репарациях Украине — чисто политическое заявление piqsels

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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы и не будет иметь продолжения. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

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Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о возмещении ущерба Украине. Принятой резолюцией организация предложила создать международный реестр причиненного Украине ущерба и разработать механизм для возмещения убытков.

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал этот проект «юридически ничтожным». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал резолюцию агонией. По его словам, она нужна только для воровства незаконно арестованных активов. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также назвал резолюцию формализацией грабежа. А официальный представитель МИД Мария Захарова — ничтожной с точки зрения права.