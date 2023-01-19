Мир 19 января 2023, 18:01 Резолюцию Европарламента о создании трибуна по Украине сочли лишенной здравого смысла Депутат Слуцкий: резолюция Европарламента по трибуналу на Украине не имеет смысла РИА «Новости»

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Принятая Европарламентом резолюция по созданию специального трибунала по Украине изначально лишена здравого смысла и юридической силы. Мнение на этот счет в беседе с ТАСС выразил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

«Документ лишен какой-либо юридической силы и здравого смысла. Единственный возможный трибунал по Украине — трибунал над нацистскими преступниками. И он будет обязательно», — заявил он.

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Парламентарий предположил, что Евросоюз просто решил таким образом придать законные основания аресту российских активов.

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«Их просто призвали заниматься открытым грабежом. Если коротко, то подобную резолюцию можно охарактеризовать именно так», — добавил он.

Ранее Европарламент на сессии в Страсбурге принял резолюцию о создании специального трибунала по событиям на Украине. Идею приняли большинством голосов, 472 депутата высказались за, 33 воздержались и 19 проголосовали против.

Блогер Сергей Колясников в беседе с «360» выразил мнение, что принятие резолюции является очередной попыткой шантажа и запугивания России.