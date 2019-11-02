Резолюция России по контролю над вооружениями не встретила возражений в ООН

«Идет планомерная работа. Идет присоединение наших коспонсоров. Мы рассчитываем, что резолюция наберет существенную поддержку. Потому что у делегаций нет никаких принципиальных возражений против нее», — сообщил дипломат.

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Он также добавил, что большинство стран, особенно развивающихся, спокойно поддержат данный проект.

Резолюция нацелена на консолидацию мирового сообщества для сохранения и совершенствования договоренностей по контролю над вооружениями.

Документ призывает членов ООН полностью выполнять, а также сохранять действующие соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Также упоминается важность работы над укреплением доверия в контексте действующих договоренностей.