  • Резолюция России по контролю над вооружениями не встретила возражений в ООН

    02 ноября 2019, 02:36

    Александра Каширина

    Российская резолюция по контролю над вооружениями, которая была внесена в Первый комитет ГА ООН, пока не встретила принципиальных возражений в делегациях. Об этом заявил заместитель постпредсва России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости».

    «Идет планомерная работа. Идет присоединение наших коспонсоров. Мы рассчитываем, что резолюция наберет существенную поддержку. Потому что у делегаций нет никаких принципиальных возражений против нее», — сообщил дипломат.

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    Он также добавил, что большинство стран, особенно развивающихся, спокойно поддержат данный проект.

    Резолюция нацелена на консолидацию мирового сообщества для сохранения и совершенствования договоренностей по контролю над вооружениями.

    Документ призывает членов ООН полностью выполнять, а также сохранять действующие соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Также упоминается важность работы над укреплением доверия в контексте действующих договоренностей.