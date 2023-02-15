Мир 15 февраля 2023, 17:42 Резников сохранил пост министра обороны Украины Министр обороны Украины Резников объяснил сохранение своего поста решением Зеленского Официальный сайт президента Украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников остался работать на своем посту. В интервью агентству Reuters он заявил, что такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.

«Да, это решение моего президента», — так ответил Резников на вопрос, сохранит ли он пост министра обороны в ближайшие месяцы.

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Об отставке Резникова с поста министра обороны Украины СМИ сообщили после серии коррупционных скандалов, связанных с его заместителями.

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О предстоящих перестановках в военном блоке Украины также сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он пояснил, что Резников перейдет на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а пост министра обороны займет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Сам Резников говорил, что отправить его в отставку может только президент Украины Владимир Зеленский. При этом глава Минобороны Украины подчеркнул, что прекрасно понимал, что находился на своем посту не на постоянной основе.