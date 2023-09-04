Мир 04 сентября 2023, 01:22 Резников прокомментировал слухи о скором назначении послом в Великобританию Резников заявил, что не знает о планах назначить его послом в Великобританию РИА «Новости»

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Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобританию. Слова политика передал корреспондент украинского издания «Бабель».

«Не в курсе», — прокомментировал Резников слухи о скором назначении.

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В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Новым главой военного ведомства, по словам Зеленского, станет Рустем Умеров. Президент добавил, что закон о назначении Умерова поступит в Верховную раду на предстоящей неделе.

В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Алексей Резников уйдет в отставку в начале сентября. Железняк предсказал, что военное ведомство возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. А Резникова, по словам парламентария, отправят послом в Великобританию.