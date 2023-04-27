27 апреля 2023, 14:07
Резников обвинил США в подсчете денег при оказании военной помощи Украине
Глава Минобороны Украины Резников: США считают деньги, оказывая военную помощь Киеву
Соединенные Штаты считают деньги, когда оказывают военную помощь киевскому режиму. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию «РБК-Украина».
По его словам, ключевой игрок в вопросе оказания военной помощи — именно американцы.
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«Они очень прагматичны, считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно», — сказал Резников.
У Украины добавил он, есть партнеры, которые «что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем». И просят покупать необходимые элементы. Именно поэтому ситуация с передачей самолетов Вооруженным силам Украины еще не решена. Вопрос будет закрыт, когда западные партнеры все просчитают, подчеркнул Резников.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что входящие в Североатлантический альянс государства передали киевскому режиму почти всю запланированную военную помощь. Украинским войскам поставили 1550 бронемашин, 230 танков и огромное количество боеприпасов. Генеральный секретарь блока назвал подобную военную помощь беспрецедентной.
США
Украина
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