Мир 17 апреля 2023, 12:46 Резников извинился за сравнение потерь на Украине с жертвами землетрясения в Турции ТАСС: Резников извинился за сравнение потерь на Украине с жертвами землетрясения в Турции Сайт президента Украины

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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что «искренне извиняется» перед теми, кого он оскорбил, сравнив число потерь на Украине с жертвами землетрясения в Турции. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Украинцы сочувствуют турецкому народу. Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку», — написал он.

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Напомним, Резников давал интервью испанской газете La Razon, которую перепечатал турецкий портал. Глава Минобороны Украины сказал, что потери ВСУ «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции».

Читатели сочли его слова издевательством и насмешкой. Некоторые назвали министра тупицей и удивились, почему он еще не уволился. Людей поразило, как Резников вообще умудрился связать две совершенно разные темы.

Несколько землетрясений в Турции произошли в начале февраля. Ранее «360» писал, что число погибших составило 49 589 человек. Департамент казначейства Турции подсчитал, что страна также понесла ущерб в размере 105 миллиардов долларов.