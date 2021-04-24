Резник объяснил отказ Зеленского вести переговоры с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резник.

Киев официально признает РФ «страной-агрессором» и утверждает, что в Донбассе находятся российские войска. По словам Резника, Зеленский должен обсудить с Путиным в первую очередь завершение войны на юго-востоке Украины, а уже потом можно будет говорить о восстановлении двусторонних отношений. Однако такая встреча не может пройти в Москве, уверен он.

«Во время войны ехать в столицу встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора, это мне кажется довольно странным предложением», — отметил Резник.

По его мнению, если такая встреча все же случится, ее стоит провести в «нормандском формате», то есть с участием лидеров Германии и Франции.

Накануне Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Президент России напомнил, что главе Украины сначала нужно налаживать диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только затем — с Кремлем. При этом Путин готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот готов обсудить двусторонние отношения.

А сенатор Алексей Пушков заявил, что нет смысла вести переговоры с Зеленским что в Париже, что «в любой точке Донбасса», при нынешней политике Киева.