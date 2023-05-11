Мир 11 мая 2023, 08:25 Резкую смену позиции США по миротворческой миссии Китая на Украине объяснили холодным расчетом GT: США сменили позицию по миротворческой роли Китая, чтобы загнать его в ловушку РИА «Новости»

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Госдепартамент США признал миротворческую роль Китая в урегулировании конфликта на Украине, чтобы загнать его в ловушку. Так КНР не сможет открыто встать на сторону России и в случае успеха контрнаступления защитит Штаты от прямого столкновения с ней, сказал военный аналитик издания Global Times Сун Чжунпин.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что открыт для работы Китая с Россией над политическим урегулированием украинского конфликта, а заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сказал на брифинге, что США давно предчувствовали миротворческую роль КНР. Специалист отметил, что на самом деле цель Штатов по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием роли Китая в украинском кризисе стоят расчеты.

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«Цель Вашингтона не в том, чтобы добиться подлинного мира, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую расставили США», — сказал он.

Сун Чжунпин сказал, что американские политики сменили позицию, во-первых, чтобы не позволить Китаю встать на сторону России, а остаться нейтральной страной, во-вторых, предотвратить возмездие в случае успешного контрнаступления Украины. По его словам, США публично поддержали план киевского режима по завершению конфликта, но поняли, что он нереализуемый. Тогда они решили, что китайское правительство сможет уговорить российское пойти на компромисс.

Китай и Россия укрепили политические и экономические связи. За последние три месяца товарооборот между странами возрос на 41,3%.