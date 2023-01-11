Мир 11 января 2023, 11:05 Резкий рост смертности после заражения коронавирусом выявили в Японии RT: в Японии стали чаще умирать из-за коронавируса Unsplash

Читать 360tv в

Начиная с декабря в Японии быстрыми темпами увеличивается количество смертей после заболевания COVID-19. Об этом сообщили журналисты RT.

По их данным, начиная с декабря прошлого года в этой стране скончались более 10 тысяч человек. При этом за все время пандемии от коронавируса в Японии умерли около 60 тысяч человек.

Реклама

Чаще всего летальный исход заражения коронавирусом фиксируют среди пожилых пациентов — старше 80 лет. По данным RT, эта доля составляет около 75% от всех скончавшихся в Японии после заболевания за прошедшие полтора месяца.

Реклама

На прошлой неделе, 7 января, в этой стране зафиксировали рекордное суточное число летальных исходов заражения коронавирусом. Тогда по всей Японии от COVID-19 скончались 463 человека. При этом количество положительных тестов на коронавирус составило 238,6 тысячи.

Журналисты RT не уточнили, каким штаммом инфекции чаще всего заражались жители Японии.