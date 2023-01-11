11 января 2023, 11:05
Резкий рост смертности после заражения коронавирусом выявили в Японии
RT: в Японии стали чаще умирать из-за коронавируса
Начиная с декабря в Японии быстрыми темпами увеличивается количество смертей после заболевания COVID-19. Об этом сообщили журналисты RT.
По их данным, начиная с декабря прошлого года в этой стране скончались более 10 тысяч человек. При этом за все время пандемии от коронавируса в Японии умерли около 60 тысяч человек.
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Чаще всего летальный исход заражения коронавирусом фиксируют среди пожилых пациентов — старше 80 лет. По данным RT, эта доля составляет около 75% от всех скончавшихся в Японии после заболевания за прошедшие полтора месяца.
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На прошлой неделе, 7 января, в этой стране зафиксировали рекордное суточное число летальных исходов заражения коронавирусом. Тогда по всей Японии от COVID-19 скончались 463 человека. При этом количество положительных тестов на коронавирус составило 238,6 тысячи.
Журналисты RT не уточнили, каким штаммом инфекции чаще всего заражались жители Японии.
Япония
COVID-19 в других странах
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